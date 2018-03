Massale belangstelling voor Japanse squishy-knijpknuffel uit Valkenswaard

De zoet geurende Japanse knuffels zijn enorm populair onder kinderen. Het idee? Een knuffel van traagschuim. Als je erin knijpt, krijgt-ie tergend langzaam zijn oude vorm terug. ,,Hoe langzamer, hoe beter”, zegt Jeshley (12). En als hij eenmaal helemaal terug is geveerd? ,,Dan kun je ‘m lekker weer fijnknijpen.”



Met hulp van haar vader Danny van Breugel (29) investeerde Jeshley een halfjaar geleden haar spaargeld in wat knuffels. Via Instagram probeerden ze de squishies te verkopen. Dat ging beter dan verwacht. ,,Binnen een week waren ze allemaal weg”, glundert Jeshley. ,,We kregen meteen een boel reserveringen binnen.”



Het gezin Van Breugel besloot een handeltje te beginnen. Ondertussen zijn de knuffels niet meer aan te slepen. ,,We verkopen er tussen de 250 en 350 per dag”, zegt Danny. Via Instagram, een website en in kledingwinkel Hello You in Valkenswaard zijn de maffe knuffels te koop.