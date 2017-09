Massale vechtpartij school Deurne voorkomen

Bij het Hub van Doornecollege, een school voor VMBO-onderwijs aan de Sint Jozefstraat en de Vloeiendsedreef, leek het vrijdagmiddag flink mis te gaan. Bron was een ruzie tussen enkele jongeren, die zich al eerder in de week openbaarde. Beide kampen mobiliseerden vervolgens medestanders en stonden vrijdagmiddag tegenover elkaar. Het ging om tientallen jongeren.

Aanleiding

De politie weet niet wat de aanleiding is van de ruzie. Ook directeur Rutger van Deursen van het IVOD (Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne) heeft nog geen pasklaar antwoord. Waarschijnlijk is een ordinaire ruzie geëscaleerd. ,,Dat is het vermoeden, ik ben daar nog niet achter”, zegt Van Deursen. ,,Daar gaan we maandag uiteraard verder uitzoeken. Gelukkig is er nu nauwelijks iets gebeurd, maar we willen precies weten hoe het zit.”