Massale Vierdaagsefeesten in Nijmegen? Pas als alles weer normaal is

Wat is uw favoriete plek voor een ommetje in de buurt?

20 april Sociale contacten mijden, blijf zoveel mogelijk thuis, maar kleine ommetjes mogen we wel maken. Welk plekje heeft u recent opnieuw ontdekt? Waar wandelt u in de buurt het liefste naar toe? Wat is uw favoriete plekje? Stuur uw foto in via onderstaand formulier.