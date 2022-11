‘Mbo-leerlingen vormen interessante vijver voor drugsindustrie die vakmensen ronselt’

Van vi­ce-wereldkam­pi­oen driebanden in Korea naar competitie in Tilburg: de bijzondere reis van Ruben Legazpi

Cues&Darts/Xtreme speelde in de DKM Tools League met 4-4 gelijk tegen Bousema Lochem/JBScues.nl. De kortste partij kwam op naam van Ruben Legazpi. In Tilburg zette hij Murat Coklu met 40-24 na 20 beurten opzij. Zijn aanwezigheid was bijzonder te noemen. De Spanjaard verloor in het vorige weekeinde in Korea de finale van het WK driebanden van Tayfun Tasdemir.

20 november