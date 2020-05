Medewerkers Van Rooi Meat in Helmond getest op coronavirus

De reden is dat twee keurmeesters van de dienst Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en een dierenarts van de NVWA die in Helmond werken positief zijn getest op Covid-19. Ook dierenartsen en keurmeesters die bij Vion in Boxtel werken zijn positief getest op het virus. Een van de besmette keurmeesters heeft zowel op de slachthuizen in Boxtel als in Helmond gewerkt.

Desgevraagd laat de directie van Van Rooi Meat weten ‘geen interesse’ te hebben in een toelichting op de maatregelen, de gezondheid van zijn mensen en de voortgang van de productie. Het bedrijf is vergelijkbaar met Vion in Groenlo, dat deze week dicht moest omdat 45 medewerkers besmet bleken.

Bijna uitsluitend arbeidsmigranten

Volgens bestuurder John Klijn van FNV Bondgenoten werken in de mega varkensslachterij in Helmond bijna uitsluitend arbeidsmigranten. „Veel Polen en vooral Roemenen die in veel gevallen ook in groepen samenwonen op onder meer een camping in Bakel. Bijna geen vaste mensen dus en daardoor hebben we er maar een paar leden die niet naar voren durven te treden als er klachten zijn.”

De dienst KDS maakt zich grote zorgen, zo blijkt uit een interne mail in handen van RTL Nieuws. “Binnen ons bedrijf zijn meerdere mensen ziek en sommigen hebben klachten als koorts. Omdat de mensen bij het huidige beleid van de overheid in de meeste gevallen niet getest worden, weten we niet zeker of ze besmet zijn”, zo staat in de mail. Medewerkers van KDS hebben samen met de vakbond een brandbrief gestuurd aan de minister. Ze schrijven dat het ‘vijf voor twaalf’ is en dat er dringende actie nodig is om te voorkomen dat meer medewerkers ziek worden.

Varkens van boer tot bord

Van Rooi Meat heeft op 62.000 vierkante meter (negen voetbalvelden) de hele verwerking van varkens, van boer tot bord, ondergebracht. De aanvoer van de varkens, het slachtproces, de eerste snit en het uitbenen gebeuren in een flow. Daarna wordt het vlees direct verwerkt tot eindproducten, waaronder bacon. In werkdagen van 18 uur verwerkt Van Rooi Meat een miljoen kilo vlees per dag.