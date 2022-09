'Meelexplosie’ in hartje Hoogerheide door losschieten slang van silowagen

Dronken Hagenaar die tegen monument botste in Beers is boos op rechtssys­teem

DEN BOSCH/BEERS - Een dronken Hagenaar (23) zonder rijbewijs botste op 4 juli 2020 met een personenauto tegen een monument in Beers. De man raakte vervolgens in conflict met buurtbewoners, die wilden voorkomen dat hij met zijn twee vrienden uit Apeldoorn (20) en Oss (22) wegvluchtte. Nu is de beeldbotser boos. Boos op het rechtssysteem.

