Meer aanmeldingen voor de commando's dankzij Kamp van Koningsbrugge

21 november HELMOND - ,,Kappen met zeuren! Doorgaan of naar huis.’’ Wie commando wil worden, moet alles geven. En soms is ook dat niet genoeg. Ray Klaassens uit ’t Haagje in Helmond weet waar hij over praat. ,,Het ene moment probeer je een rebellenleider tot rust te manen, het andere moet je iemands strot kunnen afbijten.” De oud-commando is op tv te zien als meedogenloze instructeur die gewone mensen traint voor de special forces in ‘Kamp Van Koningsbrugge’.