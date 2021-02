Meer coronaovertredingen in Oost-Brabant door combinatie carnaval en ijspret

Carnavalskrakers Even opfrissen: 11 jaar carnaval samengevat in de beste en leukste carnavals­kra­kers

12 februari Dat carnaval dit jaar niet op de traditionele manier gevierd kan worden, weten we inmiddels wel. Om de sfeer er dit weekend toch een beetje in te houden, presenteren we hier 11 hits uit de voorgaande 11 carnavalsjaren. Oortjes in, sjaaltje om en genieten maar!