Meer dan 100 mensen mogelijk besmet met hepatitis of hiv na onderzoek in Antwerps ziekenhuis

Riet (90) had nog twee weken te leven, maar viert halfjaar later 65-jarig huwelijk met Dick (89): ‘Onze band is alleen maar sterker geworden’

27 december Hij had zijn hele leven al gezondheidsklachten, zij kreeg dit voorjaar te horen dat ze nog hooguit twee weken te leven had. Maar Dick (89) en Riet (90) Huberts uit Roosendaal zijn er nog altijd, en vierden in dit extra moeilijke jaar toch dat ze al 65 jaar in de echt verbonden zijn. ,,Juist dat we het zo lastig hadden met onze gezondheid, zorgt voor een diepere binding.”