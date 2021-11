Meer dan 15.000 positieve tests in Brabant afgelopen week

Het gaat om een stijging van ruim 43% in Brabant. Dat percentage is vergelijkbaar met de landelijke stijging die alle records verbrak. In heel Nederland steeg het aantal positieve tests met bijna 44% naar 110.558.

Steeds meer positieve tests in Brabant

Vooral in de GGD-regio Brabant-Zuidoost is een flinke stijging van de cijfers te zien. Vorige week telde het RIVM 2.900 positieve testresultaten, deze week steeg dat met bijna 52% naar 4.394. In de regio Midden- en West-Brabant ging dat cijfer omhoog met een kleine 44%: van 4.773 naar 6.852. In de regio Brabant-Noord steeg het met bijna 37% van 3.074 naar 4.200 in een week tijd.

Behalve het aantal positieve tests, stijgt ook het aantal overlijdensgevallen ten opzichte van een week eerder. In totaal zijn afgelopen week 19 mensen in Brabant overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Vorige week waren dat er 16. Overigens kan het zijn dat deze mensen niet in deze periode zijn overleden: als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven aan het RIVM.

Stijging vooral onder kinderen

Vooral onder kinderen stijgt het aantal coronabesmettingen, zo blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. In de afgelopen zeven dagen testten, landelijk gezien, 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 76 procent, onder 0-4-jarigen met 62 procent. Volg hier het liveblog over het coronavirus.



