Meer dan 300 patiënten uit Brabantse ziekenhuizen verplaatst, ziekenhuisopnamen stijgen iedere dag

Meer dan 300 coronapatiënten zijn inmiddels uit de Brabantse ziekenhuizen verplaatst. Dat is nodig want de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant zien iedere dag dat het aantal opnamen stijgt.

,,Er zijn vandaag weer veel patiënten bijgekomen, maar we hebben ook veel mensen verplaatst. Dus alles is hier op dit moment nog steeds onder controle’’, zegt de woordvoerster van het Elkerliek in Helmond. Ziekenhuizen melden de exacte aantal opnames niet meer omdat dat per uur kan verschillen.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven meldt dat voor de vierde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stabiel is. ,,We hebben vandaag veel patiënten uitgeplaatst, maar we zien dat er ook veel patiënten bijkomen. We zijn nog altijd in control.’’