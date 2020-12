Meer dan vier miljoen euro uit subsidiepot houdt hoofd lokale media uit Brabant boven water

Via noodsubsidies is er tijdens deze coronacrisis een bedrag van bijna 28 miljoen euro in 740 huis-aan-huiskranten, lokale omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen gepompt. Ook lokale media in Brabant profiteerden daarvan mee: ze ontvingen over drie kredietperiodes ruim 4.299.000 euro aan steun.

De uitbraak van het coronavirus was ook voor lokale media een klap in het gezicht. De vraag naar lokaal nieuws nam toe, maar de advertentie-inkomsten - een belangrijke inkomstenbron - kelderden flink. Daarmee kwam de lokale informatievoorziening onder grote druk te staan, vond het kabinet. Ze greep daarom in. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelde tussen 15 maart en 15 december, in drie kredietperiodes, een bedrag van 35 miljoen euro voor lokale media beschikbaar. Dat ging via het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

Huis-aan-huiskranten

Bij de huis-aan-huiskranten in Brabant is een duidelijke top drie zichtbaar: Groot Eindhoven, Bossche Omroep en Stadsnieuws Tilburg zijn de 'grootverdieners’. Groot Eindhoven ontving een totaalbedrag van bijna 242.000 euro. De Bossche Omroep kreeg ruim 190.000 euro uit de subsidiepot en Stadsnieuws Tilburg streek in totaal bijna 181.170 euro op. Traverse uit Helmond bezet de vierde plaats met 160.776 euro. Daarachter sluit De Bredase Bode aan met een subsidie van 151.470 euro.

In totaal ging er 3.343.211,98 euro subsidie naar de Brabantse huis-aan-huiskranten.

Lokale media

Van de lokale omroepen is Stichting Omroep Eindhoven lijstaanvoerder. De Eindhovense omroep kreeg twee keer ruim 51.907,35 euro toegestopt: een totaalbedrag van 103.814,70 euro. Omroepstichting ZuidWest, de lokale omroep van de gemeente Bergen op Zoom, gemeente Roosendaal en de gemeente Woensdrecht, ontving een bedrag van ruim 76.650 euro. Ook Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal kon met ruim 73.300 euro op een flinke financiële injectie rekenen.

Uit het noodfonds ging 779.353,94 euro naar de lokale omroepen in Brabant.

Nieuwswebsites

De subsidies voor nieuwswebsites, zoals heusden.nieuws.nl en indebuurt.nl/bergenopzoom, kwamen niet boven de 12.000 euro per titel uit. In totaal ging er 176.000 euro van het steunfonds naar lokale nieuwssites uit Brabant.

Verstrekking

De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hing af van de grootte van de oplage of het aantal huishoudens en is minimaal 4000 euro. De bijdrage was bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken voor de duur van drie maanden. Zo waren er drie periodes: van 15 maart tot en met 15 juni, van 15 juni tot en met 15 september en van 15 september tot en met 15 december. Na afloop van elke periode werd het krediet omgezet in een uitkering, mits aan de voorwaarden voldaan was.