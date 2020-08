Meer klachten over straaljagers boven Brabant: ‘Doe dat lekker boven de Noordzee!’

Brabants nieuws van zondag Nieuwsover­zicht | Nepver­pleeg­kun­di­ge zegt niet waarom hij in JBZ werkte - Politie beëindigt groot feest in Eindhoven

16 augustus In Eindhoven is zaterdagavond een groot feest beëindigd door de politie. Zo'n driehonderd mensen hadden zich in het Henri Dunantpark verzameld voor een ‘barbecuefeest’. In Tilburg loste de politie waarschuwingsschoten bij een café en voor de gehele provincie geldt zondagavond code oranje vanwege onweersbuien. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.