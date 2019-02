Meer mensen naar Tilburg verhuisd dan dat er weggingen

Gewone vaders bestaan niet

25 februari Een meisje met twee blonde staartjes zit lekker bij haar vader op schoot. Even samen een boekje lezen. Op dezelfde pagina een foto van een stralende babylach, want op die leeftijd is weinig zó fijn als douchen met papa. Handjes gedoopt in de blauwe vingerverf, een hand om papa’s nek na een duik in het zwembad.