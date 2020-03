Meer misdaad gemeld, maar ook Brabant kent zwijgwijken

Brabantse coronapa­tiënt in Achter­hoeks ziekenhuis

13 maart DOETINCHEM - Een patiënt die is besmet met het coronavirus wordt momenteel behandeld in ziekenhuis Slingeland in Doetinchem. De patiënt is afkomstig uit Noord-Brabant en hierheen gebracht vanwege capaciteitstekorten in de ziekenhuizen in het zuiden.