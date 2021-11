Meerdere aanhoudingen bij grote politieactie tegen Nederlands-Belgische drugsbende: hoofdverdachte komt uit Bergeijk

BERGEIJK - Bij een grote politieactie in een onderzoek naar een Nederlands-Belgische drugsbende zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk. Hij werd om 05.00 uur van zijn bed gelicht door een arrestatieteam.

Op meerdere plaatsen in Nederland en België viel de politie gelijktijdig binnen. In totaal zijn zes mensen aangehouden, in de leeftijd tussen de 20 en 34 jaar. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de loop van dinsdag niet uit. De actie werd gehouden naar aanleiding van een groot onderzoek naar een criminele organisatie zich in Nederland en België bezighield met de productie van drugs.

In Bergeijk, Eindhoven, Utrecht, maar ook in de Belgische plaatsen Pelt en Neerpelt doorzocht de politie verschillende woningen en adressen gerelateerd aan het onderzoek. Eén verdachte werd aangehouden in zijn cel in de PI in Roermond. De hoofdverdachte in het onderzoek is een 32-jarige man uit Bergeijk. In het dorp gaat de naam van Stefan P. rond als de verdachte om wie het zou gaan. Een arrestatieteam viel binnen op een woonwagenkamp waar de man verbleef. Hij wordt ervan verdacht een leidende rol te hebben in de organisatie.

De politie pakte groots uit in Bergeijk, zo waren er meerdere busjes van de ME aanwezig. Inmiddels is het terrein afgezet met zwarte hekken en lopen er agenten met speurhonden rond. De actie gaat dinsdag nog verder, laat de politie weten.

Drugslabs in België en Duitsland

Sinds mei 2020 doet de politie onderzoek naar de organisatie. De politie kreeg een groot aantal versleutelde chatberichten van de berichtendiensten Encrochat, Sky-ECC en Anom in handen. Daaruit bleek dat er meerdere drugslabs in Nederland België en Duitsland waren. In onder andere Tegelen, het Duitse Ruppach en Kassel en het Belgische Lanaken werden de afgelopen maanden labs ontdekt. Deze acties zorgden voor extra bewijs in de zaak. De politie sprak van een intensieve samenwerking met zowel de Belgische als de Duitse autoriteiten.

In totaal worden er bij de actie ongeveer 250 Nederlandse agenten en 25 Belgische agenten ingezet.

