Meest ontspannen Nederlanders wonen in Reusel-De Mierden, stressniveau het hoogst in grote steden

KAART MET CIJFERSOf de oorzaak nou financiële problemen, te hoge werkdruk of een kwakkelende gezondheid is: ruim een op de zes volwassenen heeft erg veel last van stress. In Tilburg wonen de meeste gestreste mensen van Brabant, terwijl de meest ontspannen mensen van Nederland in Reusel-De Mierden wonen.

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek uitgevoerd onder meer dan een half miljoen Nederlanders. Inwoners van studentensteden en grotere stedelijke gemeenten gaan over het algemeen het vaakst met veel stress door het leven. Bovenaan de Brabantse lijst staan dan ook de grotere steden. De meeste stress wordt ervaren in Tilburg, waar 20,4 procent van de volwassenen veel last heeft van stress. Tilburg wordt gevolgd door Den Bosch (19,6 procent), Eindhoven (19 procent) en Breda (18,2 procent).

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vorige maand ruim 30% van de jongeren zich ‘meestal, vaak of voortdurend’ gestrest heeft gevoeld. Onder 70-plussers is dat nog geen 3 procent. Volgens Miranda Meiners, die werkt met mensen die last hebben van stressgerelateerde klachten, is het percentage in Tilburg juist zo hoog vanwege het grote aantal studenten dat de stad telt en het feit dat veel Tilburgers normaliter in een andere stad werken, terwijl zij de afgelopen periode voornamelijk thuis moesten werken.

Volledig in paniek

,,We hebben het laatste anderhalf jaar te maken gehad met bepaalde coronamaatregelen, waardoor heel veel mensen volledig in paniek en in de stress geschoten zijn. Veel mensen die in Tilburg wonen, werken in een andere stad en hebben de afgelopen tijd veel thuis gezeten. Studenten zaten dan ook afgezonderd op hun kamertje, aan de thuisstudie, zonder ook maar enig contact met anderen.”

Landelijk heeft 17,7 procent van de volwassenen erg veel last van stress. Mannen hebben dat net iets minder vaak dan vrouwen. Ook blijkt dat jongeren steeds vaker en meer last hebben van stressklachten dan ouderen. Volgens Meiners zijn de eerste stappen naar een stressvrijer leven al snel gezet: ,,Ga erop uit, ga naar buiten, wandelen! Wanneer je gestrest bent of in een lichte depressie zit, ga je al gauw in jouw eigen wereldje zitten. Maar dat brein moet in beweging komen, anders blijf je in een vicieuze cirkel hangen. Je moet juist je emoties losgooien, bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Als dat lukt, kun je aan je problemen gaan werken.”

Relaxen in Reusel-De Mierden

Inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden lijken, in tegenstelling tot Tilburg, het meest ‘zen’ te zijn. Daar geeft maar 8 procent van de volwassenen aan veel last te hebben van stress. Someren (11,1 procent) en Bergeijk (11,2 procent) volgen op een tweede en derde plaats. Inwoners van Bernheze en Oirschot lijken daarna het meest stressbestendig (11,6 procent).

Dat inwoners van Reusel-De Mierden juist weinig last hebben van stress, ligt volgens de stress-expert aan het dorpse karakter. ,,Daar is simpelweg meer onderling contact dan in een stad, meer collectiviteit, ook al mocht dat niet echt in coronatijd. In een dorp zie je sneller mensen lopen die je kent en waar je een praatje mee kunt maken. Dat willen studenten in grote steden natuurlijk ook, dat hoort bij het studentenleven! Maar dat ging de afgelopen tijd natuurlijk niet.”

Benieuwd hoe hoog het percentage van de inwoners die stress ervaren in jouw gemeente is? Bekijk de kaart hieronder.

