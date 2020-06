Meeste schademeldingen door noodweer van afgelopen dagen komen uit Brabant

VideoHet was de afgelopen dagen nat, héél nat. Door de enorme regenbuien stonden verschillende straten, tunnels en huizen in het hele land blank. Volgens verzekeraar Interpolis kwamen veruit de meeste schademeldingen van de afgelopen dagen uit Brabant.

De verzekeraar ontving tot nu toe uit het hele land 655 meldingen van schade aan woningen en voertuigen. De gemeente Tilburg is daarbij koploper.

Opvallend is het hoge aantal gemelde bliksemschades in Gemert-Bakel. Volgens de cijfers van de verzekeraar zijn daar elf bliksemgerelateerde meldingen gemaakt. Toch kwamen landelijk de meeste meldingen binnen over schade door neerslag.

Veel schade, maar ook een beetje plezier

Zo zorgde een wolkbreuk in Chaam dinsdag voor veel ellende. Meerdere huizen liepen vol water. De brandweer in Chaam meldde dat ze nog nooit zo’n hevige regenval heeft meegemaakt. In flink wat woningen werd driftig geschrobd en geboend. Mensen haalden spullen uit garages, keukens en woonkamers en stelden ze veilig in de tuin.

De straten in Chaam stonden blank. © Gerlach Hochstenbach

Ook in Helmond was het flink raak. De Henri Dunant-tunnel deed z’n geuzennaam ‘de badkuip’ woensdagmiddag eer aan. Verschillende automobilisten reden zichzelf compleet vast in het water. De 15-jarige Senna en 18-jarige Demelza hielpen automobilisten uit de tunnel.

Door hevige regenval is de Branshoef in Helmond blank komen te staan. Deze kinderen hadden daar weinig problemen mee. © Wilco Geboers

In Neerkant was er eveneens water in overvloed. De Potterschans veranderde woensdag in een spiegel. Volgens bewoner Helma van den Hurk-Kanters stond de straat in een mum van tijd blank. ,,Ik was net op tijd om deze foto te maken.”

De Potterschans te Neerkant veranderde in een spiegel. © Helma van den Hurk Kanters

Een spectaculair beeld in Tilburg: in de Kwaadeindstraat en de Hasseltstraat spoot het water dinsdagavond uit het riool. Regenwater stuwde zoveel lucht vooruit door de buizen dat een luchtregel-klep het niet aan kon. De lucht zocht een weg via het zand en de zwakste plekken in de straat naar buiten.

Putdeksels schoten omhoog in de Hasseltstraat in Tilburg. © Jan van Eijndhoven

Ook Mierlo moest het ontgelden. Daar stond het water woensdag zo hoog dat het centrum compleet afgesloten werd voor alle verkeer. De buslijnen tussen Eindhoven en Helmond moesten volgens Hermes de dienst staken vanwege het weer.

Een auto deels onder water in Mierlo. © Fotopersbureau Bert Jansen