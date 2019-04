Meezingen, terug in de tijd of gewoon lekker dansen: dit kun je doen tijdens Koningsnacht in Brabant

VideoNatuurlijk wordt er zaterdag door heel het land flink feest gevierd tijdens Koningsdag. Maar de echte oranjefans (of feestfans) beginnen vrijdagavond al. Wat kun je allemaal gaan doen in onze provincie? Wij geven je alvast een beetje inspiratie.

Ga terug in de tijd

80's en 90's feestjes zijn al jaren populair. Dat is niet anders tijdens Koningsnacht. Er zijn meer dan genoeg plekken waar je terug in de tijd kunt. Bijvoorbeeld bij 80's Verantwoord in Bergen op Zoom. Dat thema is gekozen omdat de jaren 80 bepalend waren voor onze Koning. The Cure, Talking Heads, George Michael en David Bowie zijn terug op de dansvloer van Gebouw-T. Het feest begint om 22.00 uur. Je kunt overigens ook naar Let's get Fout op de Grote Markt. Niet per sé terug in de tijd, wel foute muziek.

In de Hofnar in Valkenswaard kun je ook de jaren 80 vieren tijdens ‘Prachtig jaren ‘80'. Start om 20.15 uur. Kaartjes kosten 13 euro.

Ook in Den Bosch kun je nog terug in de tijd tijdens ‘Terug naar toen & Happy feelings oranjegevoel’. Een hele mond vol maar het komt neer op veel confetti, ballonnen en 90's en 00's muziek. Het feest vindt plaats aan de Tramkade vanaf 23.00 uur.

In Tilburg kun je los op hitjes van toen én nu bij Rewind in Club Smederij. In Eindhoven vind je Rewind ook terug, in de Oude Rechtbank vanaf 22.00 uur.

Volledig scherm Tilburg Zingt © Beeld Werkt

Meezingen

Behalve terug in de tijd gaan is er iets anders in de uitgaanswereld wat ongekend populair is: karaoke. En laat dat nu juist met Koningsnacht op héél veel plaatsen mogelijk zijn. Wel met duizenden mensen om je heen maar dat schept juist een band.

In Tilburg heb je natuurlijk het al jaren bekende Tilburg Zingt. Lekker meeblèren op de Schouwburgring tijdens de zestiende editie van het zangfestijn. Voor het eerst sinds jaren staat er een nieuw podium, middenin het publiek. Om 18.00 uur opent het evenemententerrein en om 19.00 uur opent DJ Wietse het evenement.

Ook in Gemert kan er flink meegezongen worden tijdens ‘Gemert zingt Koningscantus XXL.’ Er wordt veel bier gedronken en gezongen. Dat is de strekking van het evenement op het Ridderplein vanaf 20.00 uur.

In het Breepark in Breda wordt het ‘gezelligste meezingfeest van Nederland gevierd’: De Helden van Oranje. Uit volle borst meezingen met de beste hits van Tino Martin, Snollebollekes, Xander de Buisonjé en Henk Dissel. Het feest duurt van 18.00 tot 1.00 uur.

Volledig scherm Koningsnacht in Eindhoven © Kees Martens

Oud en vertrouwd

Genoeg jaarlijks terugkerende feestjes waar je altijd weer op kunt rekenen in Brabant. Zo heb je in Den Bosch Smèrrig Koningsnacht Festival, van 17.00 tot 0.00 uur op de Tramkade. In Eindhoven kun je, net als met Koningsnacht, naar het Royal Dutch festival op het Stadhuisplein. Dat kan vanaf 19.00 uur. Of je gaat van 22.00 tot 4.00 uur naar het Klokgebouw voor het King-s festival.

Zin in ouderwets spijkerpoepen, koekhappen en zaklopen en ondertussen feest vieren? Dat kan bij Koningsnacht 2019 in de Graanbeurs in Breda. Tussen 22.00 en 4.00 uur kun je je voor 5,50 euro vermaken in drie zalen met R&B, Techno, House, Hitjes en Disco. Meer zin in alleen Techno? Ga dan naar PROTON Kingsnight bij STRND in Breda. Het feest begint om 19.00 uur en de deuren sluiten om 2.00 uur.

Ook bij 013 in Tilburg kun je terecht voor een lekker feestje tijdens Koningsnacht. Bij De Disco in de kleine zaal geniet je tussen 22.30 een 4.00 uur van muziek van Rahaan, William Djoko en Poko Poko. Of ga langs bij Vunzige Deuntjes in de grote zaal.

Live muziek

Ben je niet zo'n fan van al die grote feesten en luister je liever een avondje naar live muziek? Ook dan zijn er genoeg mogelijkheden! Zoals bijvoorbeeld op de Markt in Eindhoven waar om 21.00 uur Dries Roelvink optreedt. Naast het station in Eindhoven treedt John de Bever nog op. Vanaf 20.00 uur is er ook op het Wilhelminaplein meer dan genoeg livemuziek te horen.

In Breda geniet al vanaf 17.30 uur van livemuziek op de Havermarkt. Bij eetcafé Publieke Werken kun je van 20.00 tot 02.00 uur voor 5 euro terecht om te dansen op bands als Circus Rens & The Meatballs en Johnny Jester. In Roosendaal kun je, mits je van Nederlandstalig houdt, jezelf goed vermaken bij Code Oranje bij Chagall. Randy Watzeels zal er optreden.

In de tent op de markt bij het stadhuis in Den Bosch geniet je ook van heerlijke livemuziek. Coverband Checkpoint Charlie brengt daar muziek ten gehore met als gastzanger Jimi Bellmartin. Bij stadsherberg 't Pumpke bouwt Rooie Rico XXXL traditiegetrouw een feestje tussen 20.00 en 22.30 uur. In Helmond staan dit jaar vier buitenpodia tijdens Koningsnacht waar je kunt genieten van verschillende bands die live optreden.

Geen keuze kunnen maken? Dan kun je altijd nog naar het Van-alles-wa Festivalleke op de Markt in Uden. Bij Ons Caffeej en café 't Stulpke is het feest van Koningsnacht tot zondagavond. De mannen van de Loco Loco DiscoShow trappen af op vrijdagavond.

