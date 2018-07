Mega-wellnesscomplex opent eind dit jaar

OOSTERHOUT/BREDA - Het dak zit er inmiddels op bij SpaOne in Oosterhout. Het nieuwe wellnesscentrum op Landgoed Bergvliet, op de grens van de gemeentes Breda en Oosterhout, gaat waarschijnlijk in december open.

Van hamam tot Himalaya zoutsteencabine. Van zwembaden tot rasulbehandelingen: straks is het allemaal te vinden bij SpaOne, het nieuwe en duurzame wellnesscomplex in het groene gebied tussen Breda en Oosterhout. Half januari is de bouw van het complex begonnen, dat 4000 vierkante meter bestrijkt.

Meerdere complexen

,,Het gaat uitstekend. We liggen helemaal op ons bouwschema”, zegt André Meerhoff, een van de initiatiefnemers achter de spa. Samen met compagnon Twan Veraa bouwde hij al acht complexen door het hele land. Het wellnesscentrum moet de grootste spa onder de rivieren worden. En daarbij: ‘een van de mooiste spa’s van Nederland’, verzekert Meerhoff.

Dat komt door het pand (‘met een heel bijzondere uitstraling’), maar ook door de aandacht voor de innerlijke mens. ,,We hebben de afgelopen jaren veel gedaan aan de fysieke gezondheidszorg van onze gasten, maar we gaan ons nu ook richten op de mentale gezondheidszorg”, vertelt Meerhoff. ,,We werken ons allemaal een slag in de rondte: daarom bieden we ook yoga en mindfullness, hebben ook een virtuele zenmaster, als tegenwicht aan deze hectische tijd.”

Rust staat daarom voorop, aldus de initiatiefnemer. ,,Geen massale beleving, in tegenstelling tot onze collega’s. Die doen veel met acties, laten tot wel duizend mensen per dag binnen. Wij laten bewust maximaal driehonderd tot driehonderdvijftig mensen per dag toe.”

Volledig scherm Artist impression gemaakt door Huub Segeren van H3 Architecten. © H3 Architecten

Eind dit jaar

De muren staan, maandag ging het dak erop. Het nieuwe complex tekent zich steeds duidelijker af in het landschap. ,,We hebben nog steeds het plan om 1 december open te gaan. Of we dat halen ligt natuurlijk aan een aantal factoren. Het is een hectiek in de bouwwereld op dit moment. Ook wij hebben een aantal toeleveranciers die het ongelofelijk druk hebben. Maar: uiteindelijk is er nog niemand die tegen ons gezegd heeft dat we het niet gaan halen”, zegt Meerhoff.

