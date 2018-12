Meisje (15) ondergedoken vanwege Project X-feest in Brabant

Kaartje Aantal kappersza­ken in Nederland flink gestegen, Noord­oost-Bra­bant heeft de meeste per inwoner

10:46 Toe aan een nieuw kapsel voor de feestdagen? Dan hoef je niet ver te zoeken, want het aantal kapperszaken in Nederland is sinds 2007 aanzienlijk gestegen. In dat jaar waren er 17.000 salons, nu zijn dat er zo'n 27.000, blijkt uit cijfers van het CBS. In Brabant zijn er in totaal zo’n 3760 kapperszaken gevestigd.