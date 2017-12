Meisje aangereden op zebrapad in Oosterhout

Politie omsingelt 'gewapende man' in de buurt van basisschool in Eindhoven

23 december EINDHOVEN - De politie is woensdag uitgerukt omdat er het vermoeden bestond dat twee mannen met een wapen in een park stonden in de buurt van een speeltuin en basisschool. Het bleek om een airsoftwapen te gaan. Dat laat de politie zaterdag weten.