’Meisje’ één dag aan het roer tijdens Internationale Vrouwendag: hoezo, waarvoor?

Het wrong ook bij mij. Want hoezo een dag? Als je - geheel terecht - constateert dat de top uit balans is, dóe er dan wat aan. En mannen, voel je gerust aangesproken. Want bij gelijke geschiktheid kiezen jullie toch vaak voor een seksegenoot. En mocht het eens een vrouw zijn, zetten jullie haar in de etalage. Zo werd hier twee jaar geleden een chef op wonderlijke wijze geïntroduceerd; Tadáa: ‘Het is een meisje.’ Zoals Hans van Mierlo zei toen hij in 1997 Els Borst als de nieuwe D66-lijsttrekker presenteerde. Mijn tenen lagen krom in m'n schoenen. Stel je toch voor dat de nieuwe minister-president zo zou worden aangekondigd. Het is een jongetje, en hij heet Wim, of Ruud of Mark. De natie zou zich kapot lachen.