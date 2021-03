Meisje op weg naar school aangereden door tractor in Sint Anthonis

Na twee jaar wonen in zijn brommobiel is Victor (45) in hongersta­king: ‘Dit moet niet lang meer duren’

9 maart VALKENSWAARD - Hij leeft ruim twee jaar in zijn brommobiel, eet weinig anders dan hondenvoer en oud brood en is het nu zo zat dat hij in hongerstaking is gegaan. Victor Spijkerman (45) uit Dommelen wil een oplossing voor hem en zijn 9 honden. ,,Het is voor de hondjes dat ik nog doorga, zij zijn mijn alles.”