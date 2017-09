Meisje van zedenmisdrijf Breda 'belde halfnaakt aan bij woning'

BREDA - Het Bredase meisje dat mogelijk slachtoffer is geworden van een zedenmisdrijf in het plaatselijke Van Sonsbeeckpark belde rond 05.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag halfnaakt aan bij een woning aan de Willem-Alexanderstraat.

Zij is daar opgevangen door de bewoners die vervolgens haar moeder hebben gewaarschuwd. Het meisje woont niet ver het park vandaan.

Langdurig onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek van BN DeStem. Volgens een betrouwbare bron was het meisje rustig toen zij door de bewoners werd binnengelaten. Ze zou geen sporen van geweld hebben vertoond.

Nadat het meisje door haar moeder was opgehaald, is de politie ingeschakeld. Er volgde een uitgebreid en langdurig onderzoek in het park wat de afgelopen dagen tot onrust heeft geleid in de omgeving.

Leeftijd

Woordvoerster Pierre-Ine Mattheussens bevestigt dat de politie nog altijd uitgaat van een ‘zedenmisdrijf’. Het onderzoek zou op volle toeren draaien, maar er is nog geen aanhouding verricht. Mattheussens kan niet zeggen of de recherche al een verdachte in het vizier heeft. Ook de leeftijd van het meisje wil de politie niet bekend maken.

Volgens Mattheussens zijn verkrachtingen zeldzaam. Zeker gewelddadige zaken, zoals die van de Utrechtse serieverkrachter, komen slechts sporadisch voor. De politie is in dergelijke zedenzaken altijd zeer terughoudend met het geven van informatie, omdat opsporing en bewijsvoering vaak zeer ingewikkeld is. Ook willen politie en justitie de privacy van slachtoffers koste wat het kost beschermen.

Kledingstuk

De Willem-Alexanderstraat ligt direct achter het Van Sonsbeeck-zwembad. Het sporenonderzoek van de politie afgelopen donderdag richtte zich vooral op bosschages vlakbij de Irenestraat. Daar werd een damesfiets aangetroffen en een kledingstuk uit de struiken gevist. Het meisje moet vanaf die locatie het halve park zijn doorgelopen naar de Willem-Alexanderstraat. De politie trof aan de kant van de Julianalaan een andere fiets aan die op slot stond.

Omwonenden van het park klagen al jaren over overlast van zwervers, verslaafden en hangjongeren. Een vrouw, die anoniem wil blijven, zegt het park om die reden te mijden als het donker is.

Wil je ook op de hoogte blijven en ons volgen via Whatsapp? App dan BD AAN naar 06-82658689.