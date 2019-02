Meldpunt bezorgservice kranten niet bereikbaar

Actieplan nodig voor voldoende drinkwater in de toekomst

22 februari De economie groeit waardoor het drinkwatergebruik toeneemt. De grote vraag is of er wel genoeg grondwater is, om in dat gebruik te voorzien. Omdat na onderzoek nu blijkt dat de waterdruk van het diepe grondwater afneemt, komt een van de grootste onttrekkers van dat water: Brabant Water, met een actieplan onder het motto ‘minder is altijd beter’. Iedereen dus verplicht maximaal maar vijf minuten onder de douche?