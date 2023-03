Mening | Kies na farce 8 jaar geleden voor oplossing verkeer oostzijde; de provincie faalt in dit deel van de regio

INGEZONDEN OPINIEWaarom staan we aan de oostzijde van Eindhoven elke dag weer vast in het verkeer? Hoe kan het dat deze regio zo slecht verbonden is met de rest van Nederland?

Of het nu bij de rotonde bij de N279 tussen Gemert en Beek en Donk is of ergens vóór Veghel, bij de Beekse Brug of op de A270 tussen Nuenen en Eindhoven. Alles staat vast! Zowel voor de automobilist als voor de bus.

Zeker nu, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart van dit jaar, verdient de bereikbaarheid van onze regio volop aandacht. Het brengt me acht jaar terug in de tijd, toen na de verkiezingen een streep werd gezet door een groots project dat alle problemen had kunnen oplossen: De Ruit rond Eindhoven. Een nieuwe verbindingsweg tussen de N279 en de A50 om alle sluipverkeer en dus onveiligheid op te lossen en de leefbaarheid en bereikbaarheid voor dit deel van de regio te verbeteren. Maar nee, dit briljante idee moest van tafel.

Het bestuur dat toen aantrad beloofde dat de N279 tussen Asten en Veghel aangepakt zou worden. Evenals de aanpalende wegen en problemen, waaronder de Beekse Brug. Het Rijk zou een deel van de A67 en de A58 tussen Eindhoven en Tilburg verbreden. Er zou bovendien meer worden geïnvesteerd in een toekomstbestendig openbaar vervoerssysteem en de heilige graal was ‘smart mobility’.

De Beekse Brug is nog steeds een drama

We zijn nu acht jaar later en een oplossing is niet in zicht. De Beekse Brug is nog steeds een drama, iedereen rijdt nog altijd dwars door Beek en Donk, Son en Breugel en Nuenen en het openbaar vervoer is enorm verschraald en regelmatig komt de bus dan ook nog eens niet opdagen. Als klap op de vuurpijl werd het plan voor de N279 (wat overigens ook niet best was) vernietigd door de Raad van State. Er is in acht jaar tijd niets gebeurd om de bereikbaarheid aan de oostzijde van Eindhoven te verbeteren, behalve dat er veel tijd en geld is gestoken in onderzoeken en adviseurs. Het heeft er alle schijn van dat de provincie vooral werkt voor de stad en even vergeet dat er nog heel veel regio omheen ligt, dat ze keihard nodig hebben voor de ‘schaalsprong’ en al die woningbouw die gewenst wordt.

Quote Er is een oplossing voor de Beekse Brug, maar doe niet moeilijk over een ‘cultureel waardevol’ weiland

Nu is klagen vanaf de zijlijn heel makkelijk dus ik zal ook direct een oplossing aandragen. Maak de rotondes en stoplichten (zoals bij Keldonk) op de N279 ongelijkvloers, verbreed de N279 tussen Beek en Donk en de A50 en tref goede leefbaarheidsmaatregelen om de weg bij Dierdonk te kunnen laten liggen (geen omlegging om Dierdonk nodig). Daarnaast is een oplossing bij de Beekse Brug voorhanden, maar stop met moeilijk doen over een weiland dat klaarblijkelijk cultureel waardevol is. En oh ja, doe alsjeblieft iets aan het openbaar vervoer want anders neemt het autogebruik alleen maar harder toe.

Het begon bij zwakke knieën acht jaar terug

Inmiddels wordt door de provincie het excuus gevonden in hoge bouwkosten, lange doorlooptijden bij de Raad van State en de belemmerende stikstofregels waardoor mobiliteitsprojecten niet door kunnen gaan. Maar laten we niet vergeten dat het dus begon bij de zwakke knieën van acht jaar terug waardoor we nog vaststaan. En het gebrek aan uitvoeringskracht om vervolgens het alternatief te realiseren.

Het geld voor De Ruit hebben we niet meer en vanwege de huidige regels zie ik het niet meer gebeuren. Maar hopelijk durft het toekomstige bestuur wél een vuist te maken en met uitvoering te komen.

Stefan Janszen uit Gemert is fractievoorzitter CDA Gemert-Bakel.

Overheden werk beter mee aan goede busdiensten Het Streekbusvervoer in Gemert krijgt er van langs (ED 28-2). Nu was het de beurt aan de politiek om Hermes een draai om de oren te geven. Onder meer over schooljeugd die de bus mist door niet rijdende bussen en slecht bereikbare bushaltes. Het gemopper is niet van gisteren. Ten gemeentehuize wordt al enkele jaren geklaagd over het busvervoer. Wat betreft bereikbaarheid en duidelijkheid over wel/niet rijden van bussen. Bus vervoerder Hermes heeft echter ook over Gemert te klagen. Steeds weer nieuwe wegomleidingen, een Binderseind waar buslijn 25 naar Helmond vv steeds maar in het vracht- en particulier autoverkeer vast rijdt. Het verplaatsen van vaste en tijdelijke bushaltes en moeilijk te nemen rotondes. Neem daarbij het ‘bashen’ door de autorijdende burger van het busverkeer. Nu dan heb je het als bus vervoerder niet makkelijk om het in het autoverwende Gemert goed te doen. Wij nemen al jaren de bus. De bushaltes aan de Vondellaan, Komweg en West-Om/Heuvel zijn goed bereikbaar. Zowel te voet en met ruimte voor fiets parkeren. De bussen naar Helmond en Eindhoven en terug vertrekken en komen op tijd aan. Met korting zijn bus en trein betaalbaar. En vooral, een sociaal en klimaatbestendige manier van vervoer. De vraag blijft wel of betrokken overheden evenredig meewerken en meebetalen om het busvervoer kwalitatief en toekomstbestendig mogelijk te maken. Dat hangt niet alleen van Hermes en Bravo af. Wel van goed en realistisch overleg, investeren met en door alle betrokken partijen. Ook burgers zouden er goed aan doen meer de positieve kanten van het streekvervoer te bekijken. Reizen kan ook anders, dan met de auto. Bovendien, veel burgers kiezen voor en/of zijn afhankelijk van goed streekvervoer. Bereikbare zorg- en ziekeninstellingen, overheidsdiensten, treinstation, familie, en andere culturele voorzieningen dan in eigen dorp. Geschikte weginrichting, goed bereikbare busstations, hubs en fiets- en autoparkeerplaatsen bij de bushaltes kunnen een goed functionerend streekvervoersysteem bevorderen. Of het versmallen van intensief gebruikte aan-en afvoerwegen naar centrum Gemert, onder andere St. Annastraat en Vondellaan nu wel zo positief uitvallen voor het busvervoer, blijft een open eindje. Graag blijven we gebruik maken van onze vaste op- en uitstapstek aan de Vondellaan. Ook als we daarvoor 9 maanden moeten wachten.

Martha de Vries en Dies van Soelen, Gemert