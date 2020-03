Menno (66) uit Dronten vervoert Brabantse coronapatiënten naar andere ziekenhuizen: ‘Had al arbeidstijdverkorting aangevraagd’

De wereld staat sinds enkele dagen op z’n kop voor busondernemer Menno Braker uit Dronten. Sinds deze week vervoert hij met zijn touringcarbedrijf Marion Reizen coronapatiënten uit Brabant naar andere ziekenhuizen in het land in samenwerking met Witte Kruis Evenementenzorg.

Het balletje ging afgelopen weekend rollen bij de ondernemer uit Dronten. De busmaatschappij rijdt veel voor bejaardenhuizen en stichtingen met mensen met een beperking. Een groot deel van het wagenpark bestaat uit rolstoelbussen en met zijn contacten in de zorgwereld kreeg de 66-jarige Braker de vraag vanuit Witte Kruis Evenementenzorg of hij misschien coronapatiënten van Brabantse ziekenhuizen naar andere ziekenhuizen wilde vervoeren, om daarmee de druk op de zorg in het zuiden van het land enigszins te ontlasten.

Volledig scherm Witte Kruis Evenementenzorg heeft medische apparatuur in de bus geïnstalleerd. © Witte Kruis Evenementenzorg

Voor Braker kwam de vraag vanuit Witte Kruis Evenementenzorg erg goed uit, want door de afgekondigde maatregelen van het kabinet ging de afgelopen tijd door veel geplande ritten een streep. Bejaardenhuizen gingen op slot, ritten voor scholen gingen niet meer door en uitjes naar pretparken werden afgeblazen. ,,Wij zagen een inkomstenderving van 250.000 euro. Wij hadden al arbeidstijdverkorting aangevraagd. Dit is dan een mooie meevaller, want mijn chauffeurs komen nu niet thuis te zitten’’, aldus Braker. Tot dusver is Marion Reizen de enige busonderneming die coronapatiënten vervoerd.

Lift

Één rolstoelbus werd al omgebouwd voor het vervoeren van coronapatiënten, zo zijn brancards en medisch materieel in de bus aangebracht. Gisteren werden al ritten gereden tussen Eindhoven en Deventer en vandaag worden patiënten van Veldhoven naar Zutphen gebracht. Een tweede bus staat standby, voor het geval ze nog verder willen opschalen. De rolstoelbussen zijn uitermate geschikt voor het vervoeren van patiënten, omdat de bussen zijn uitgerust met een lift.

Volledig scherm De rolstoelbus beschikt over een lift, wat het vervoer van patiënten eenvoudiger maakt. © Witte Kruis Evenementenzorg

,,Wij kunnen per rit vier patiënten vervoeren. Zij liggen op een brancard heel kort boven de vloer en kunnen dus niet uit het raam naar buiten kijken, dit allemaal vanuit veiligheidsoverwegingen’’, aldus de busondernemer. Tijdens het vervoer gaan ook zo’n vier á vijf medewerkers verplegend personeel mee. Het vervoer is een operatie op zich, want bij een grotere groep patiënten rijdt ook nog een ambulance achter de bus aan. Het coronatransport wordt daarnaast begeleid door motoragenten, waardoor het transport meer wat weg heeft van een konvooi.

Bereidwillig

De buschauffeur van dienst draagt tijdens het vervoer net als het verplegend personeel beschermende kleding. Braker: ,,Ik heb mijn chauffeurs niet verplicht om deze ritten te rijden, maar ze zijn allemaal bereid om dit werk te doen.’’ De 66-jarige ondernemer heeft één chauffeur ontboden om de ritten te rijden. ,,De vrouw van deze chauffeur heeft hartklachten, dus dat risico kunnen wij niet lopen. Voor hem heb ik nog wel wat andere klusjes liggen,’’ lacht Braker.

Complimenten

De transportondernemer ontving het afgelopen etmaal al meerdere berichten van opdrachtgevers uit de regio. ,,Voor de school Greijdanus uit Zwolle rijd ik in de regio en halen wij iedere dag zo’n honderd leerlingen op. Van één van de ouders kreeg ik al een mooie reactie: ‘Wat geweldig dat je dit doet.’ Dat doet mij wel goed. Het is heel fijn dat wij zo ons steentje kunnen bijdragen.’’

