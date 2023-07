‘Mensenlevens redden versus dierenmishandeling’; Deurnese politiek moet beslissen over konijnenlab

‘Echte Berghemna­ren’ hunkeren naar woning aan Meester Gielen­plein

BERGHEM - De Piekenhoef is aardig en Het Reut is mooi, maar de echte Berghemnaar voelt zich toch het meeste thuis in de oude dorpskern. Dus is het dringen voor een plekje in de Sofia Kraan Staete. ,,Alleen jammer van die naam.”