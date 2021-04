Mercedes vol drugs: OM eist jaar zes jaar cel tegen Rosmalenaar

De Rosmalenaar was al langer beeld bij politie en justitie. Zonder dat hij het wist zat er een peilbaken onder zijn Mercedes. En toen hij op vorig jaar 6 april via een versleutelde Encrochat-telefoon een afspraak maakte voor het ophalen van een partij drugs in Egmond aan Zee, was het logisch dat de volgende ochtend om 7 uur een observatieteam klaar lag in de duinen van de Noord-Hollandse badplaats. Agenten zagen dat Van H. zes grote Jumbo-tassen achter in zijn kofferbak zette. Een dik uur later werd hij op de A2 bij Nieuwegein aangehouden . In de tassen bleek 87 kilo aan mdma-kristallen te zitten, bedoeld voor het maken van xtc. Uiteindelijk hadden die mdma-brokken miljoenen euro’s kunnen opleveren, stelde het Openbaar Ministerie eerder.