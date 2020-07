Meseret (19): ‘In winkels in Roosendaal lopen ze achter mij aan, ze zijn bang dat ik pik omdat ik zwart ben’

Zwanger tijdens de coronacri­sis: zou een pretecho ook zo ‘prettig’ zijn in je eentje?

12 juli Samen mochten we naar de pretecho afgelopen maandag. Gelukkig, want ik had het waarschijnlijk niet eens gedaan in mijn eentje. Dan is er toch helemaal geen pret aan? We willen toch samen ons kleine wondertje zien en het samen hebben over van wie ze nou dat diepe snotgootje heeft?