Messcherpe glassplinters dwarrelen na brand de wei in: boeren mogen het zelf opruimen

Brand met vlammen van 30 meter hoog verwoest schuur: 'Prestatie dat woonhuis en kalverstal gered zijn'

Bij een flinke brand aan de Grote Dorshees in het Brabantse Haps is in de nacht van woensdag op donderdag een grote schuur met hooibalen, vier tractoren, een paar shovels, een kraan en ander landbouwgereedschap verloren gegaan.