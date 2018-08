Met de dood op de hielen geven Wendy en Patrick uit Helmond elkaar het ja-woord

,,Dinsdag 3 juli, de dag dat ik 39 jaar werd, vertelde de dokter mij dat het kanker was óf misschien toch een ontsteking. Ik zei hem: breng me alsjeblieft het verjaardagscadeau dat het een ontsteking is." De volgende dag kwam de klap: ,,Het was een kwaadaardig gezwel van vijf centimeter die aders omvat, dus niet operabel. Wel zou ik chemo krijgen in de hoop dat het gezwel zou slinken zodat ze toch konden opereren." Ook die hoop werd de grond ingeslagen. Er zaten zeven vlekken op haar lever en dat bleken uitzaaiingen. ,,De dokter had al gezegd: als dat zo is ben je niet meer te redden, dan kom je in de palliatieve zorg terecht." De klap kwam hard aan, zegt Patrick. ,,We zijn er nog steeds kapot van, we hebben veel gehuild. Maar Wendy wil van elke dag iets moois maken. Ze zegt: er is ellende genoeg op de wereld, we moeten van elke dag genieten."



Het stel haalt nu alles uit het leven wat er nog in zit. Zo maakten ze afgelopen zaterdag een ballonvaart met familie en vrienden. Maar vooral: ze haalden de eerder afgesproken trouwdag een jaar naar voren. ,,Ik vroeg Patrick: wil je mij nog wel?", zegt Wendy. Het antwoord van Patrick: ,,Ik wil niets liever."