Met de oorlog vlakbij, verzamelen mensen overlevingsspullen: ‘Zie het als extra levensverzekering’

Zijn mensen angstig? Worden ze meer bewust? Er melden zich bij Klaassen steeds meer ‘preppers’, mensen mensen die zich voorbereiden om maandenlang zelfvoorzienend te kunnen zijn na een calamiteit. ,,Ik denk dat je vooral jezelf moet afvragen of je voor jezelf kunt zorgen", rept de man uit Brakel. ,,We zijn in Nederland natuurlijk extreem verwend. Het eten staat klaar, we kunnen water uit de kraan pakken en we zijn overal voor verzekerd. Maar wat als er geen schoon water meer is? Of er geen verwarming meer aangezet kan worden?”