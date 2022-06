Met de zegen van pastoor veilig op weg, na de 33ste voertuigen inzegening in Gennep

Top of flop Beeldenex­po ‘Praat met mij’ is in meerdere opzichten spraakma­kend

Oisterwijk is voor even veranderd in een openluchtmuseum. Tijdens Art in Oisterwijk (AiO) zijn verschillende werken van grote kunstenaars te bewonderen. Het thema is Praat met mij, daarmee hoopt AiO dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan over kunst. Onze verslaggever Chris Korsten vroeg aan bezoekers wat ze ervan vonden.

21 juni