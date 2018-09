'Met deze 'Narcos-criminelen' is een Brabantse zakenman in zee gegaan'

OOSTERHOUT - Een Nederlandse zakenman die in het diepste geheim onderhandelt met de meest beruchte drugscriminelen van Colombia. Klinkt als het script van een nieuw seizoen van de populaire Netflix-serie Narcos. Want de 55-jarige Paul van W. zou tijden lang zaken hebben gedaan met de leiders van Clan del Golfo. Wat is dit voor een organisatie?

Clan del Golfo, voorheen bekend als Los Urabenos, is het grootst overgebleven kartel in Colombia, ontstaan uit het bekende Calikartel toen de macht daarvan rond de millenniumwisseling afbrokkelde. Het duurde slechts een paar jaar voor Clan del Golfo kon uitgroeien tot het grootste misdaadsyndicaat van het land.

Op het hoogtepunt werkten er meer dan drieduizend criminelen bij dit extreem gewelddadige kartel. Zij houden zich maar met één ding bezig: zoveel mogelijk geld verdienen in drugshandel. En dat verloopt uitstekend. Geschat wordt dat Clan del Golfo ongeveer 70 procent van de totale cocaïneproductie in het land in handen heeft.

Tegenwoordig kijkt de clan ook verder. Volgens de Colombiaanse politie hebben de criminelen hun zinnen gezet op Europa. De laatste tijd zijn ze bezig om cocaïne vanuit maritieme terminals naar landen als Nederland te krijgen. De zaak rondom Paul van W. lijkt daar een voorbeeld van.

Militaire ervaring

Maar wat is nu het geheim van Clan del Golfo? Waarom is zij de meest bevreesde criminele organisatie van Colombia? Grote kracht is dat het kartel wordt geleid door extreem-rechtse paramilitairen. Zij hebben veel militaire ervaring en deinzen er niet voor terug om zwaar geweld te gebruiken.

De clan is bovendien goed vertegenwoordigd aan de Caribische kust. Hier worden criminelen van lokale straatbendes gerekruteerd om op te treden als huurmoordenaars of drugsdistributeurs. Door deze rekruten flink te betalen slaagde Clan del Golfo erin om belangrijke handelsgebieden over te nemen van Los Rastrojos, haar eeuwige rivaal.

Clan del Golfo beheerst regelmatig het nieuws in Colombia

Grootste bedreiging

De autoriteiten zien om die reden niet Rastrojos, maar Del Golfo als de grootste bedreiging in hun strijd tegen cocaïne. Volgens de Colombiaanse regering verhinderen gewapende groeperingen als deze een grondige aanpak van de cocateelt. Zo is het aantal cocaplantages de laatste jaren in het land explosief gegroeid. De totale omvang van het areaal groeit met 50 procent per jaar.

Hoewel er door Clan del Golfo flinke omzet wordt gemaakt, lopen niet alle operaties even goed af. Zo werd vorig jaar in kustplaats Barranquilla, in het noorden van de land, een partij van meer dan 12.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Het ging volgens het ANP om de grootste drugsvangst ooit in de jarenlange strijd tegen drugshandel in het land.

Overeenkomst

De cocaïne met een marktwaarde van 310 miljoen euro werd gevonden in ondergrondse opslagplaatsen op vier boerderijen in de provincie Antioquia, in het noordwesten van het land, dicht bij de grens met Panama. Onderzoek wees uit dat de drugs afkomstig waren van de Golf-clan, die ook door de president wordt gezien als de grootste bedreiging van de veiligheid in het land.

Niet geheel toevallig ondertekenden Colombia en de Verenigde Naties diezelfde maand een overeenkomst om de productie van cocaïne hard aan te pakken. Yury Fedotov, de baas van de VN-organisatie voor drugs en misdaad, sprak van 'een unieke kans om het tij te keren in Colombia. ,,Het streven naar vrede heeft tastbare oplossingen nodig voor de misdaden die conflicten voeden", zei hij toen.

Tekst gaat verder onder deze Colombiaanse nieuwsuitzending

Prijs op kop van hond

Vorige maand nog kwam Clan del Golfo wereldwijd in het nieuws, toen bleek dat ze een prijs op de kop van een politiehond hadden gezet. Deze Duitse herder, genaamd Sombra, is een doorn in het oog voor criminele bendes omdat de viervoeter regelmatig enorme hoeveelheden drugs ontdekt.

Clan del Golfo was daar zo klaar mee dat ze een een beloning van 200 miljoen pesos (ruim 59.000 euro) had uitgeloofd. Uit veiligheidsoverwegingen is de hond overgeplaatst naar een andere eenheid.

Vermissing

Ook vorig jaar kwam de criminele organisatie uitgebreid in het nieuws, toen bekend werd dat twee Nederlandse journalisten vermist waren geraakt in Catatumbo, een streek in Colombia die voor een deel in handen is van Clan del Golfo.

De vermissing - die gelukkig goed afliep - zorgde in Nederland voor veel onrust. De journalisten bevonden zich in een streek waar zo'n beetje alle vormen van criminaliteit en geweld samenkomen.