Met deze tips blijft je huis lekker koel tijdens de hitte

Toch snel met de trein van de Randstad via Brabant en Limburg naar Duitsland

10:15 Met de trein van Aken naar Den Haag. Volgens de NS kan dat vanaf 2025. Een nieuwe internationale intercity rijdt dan elk uur van Den Haag via Rotterdam en Eindhoven en via Heerlen de grens over. Het Rijk of de regio moeten wel delen in de aanloopverliezen van zo’n tien tot vijftien miljoen per jaar.