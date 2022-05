Met deze vijf tips van tuinspecialist Ivo laat je jouw tuin weer stralen

amateurvoetbal Verbijste­ring en ongeloof bij OJC: toch nog puntenaf­trek na hoger beroep aanklager

Waar men bij OJC onlangs nog opgelucht kon ademhalen, nadat de eis van drie punten in mindering was komen te vervallen, kwam er gisteren alsnog een vervelende mededeling vanuit Zeist. Nadat de aanklager onlangs een hoger beroep had ingesteld, krijgt OJC twee punten in mindering en moet het een boete van 150 euro betalen.

5 mei