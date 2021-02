Met deze zeven tips blijf jij dit weekend overeind op de schaatsen

Het vriest al dagen en de kans zit er dik in dat we dit weekend het natuurijs op kunnen. Brabant maakt zich dan ook klaar voor de klanken van krakend ijs, het gejoel van schaatsende kinderen en een warme chocomel na afloop. Heerlijk, totdat jij als eerste van je gezin of vriendengroep tegen de vlakte gaat. Gênant. Met deze tips voorkom jij dat je een flater slaat en blijf je deze week overeind terwijl je je kinderen, partner of vrienden ziet stuntelen.

1. Voorbereiding is het halve werk

Door thuis vast wat te oefenen met squats leer je beter je evenwicht te bewaren. Zorg er verder voor dat je beschikt over een paar schaatsen waar je goed mee overweg kunt. Grote kans dat jouw laatste ijsbezoek al even geleden is. Check daarom of de schaatsen nog passen. Ze mogen zeker niet te groot zijn. Met één paar dikke sokken moet je schaats comfortabel zitten. Tot slot is het van belang dat de ijzers goed geslepen zijn.

2. Kleding

Uiteraard is het koud als er natuurijs ligt. Kleed je dus goed warm aan. Werk met laagjes om de warmte het beste vast te houden. Zweetshirts, windjacks, thermokleding, een warme legging of een ouderwetse wollen trui zijn goede opties. Trek ook handschoenen aan: dat is direct een stuk veiliger wanneer je onverhoopt tegen de vlakte gaat. Je moet er namelijk niet aan denken dat iemand anders over jouw vingers heen schaatst...

3. Houding

Goed, we gaan het ijs op. Nu wordt het spannend. Zak lichtjes door je knieën om overeind te blijven. Je verdeelt je gewicht door te steunen op je hakken, maar tegelijkertijd wat voorover te buigen. Struikel je vaak? Dan schaats je nog teveel op je tenen. De schouders moeten ongeveer boven de knieën hangen. Om in evenwicht te blijven, kijk je vooruit, naar een vast punt in de verte. Houd je hoofd recht. Eventueel kun je je armen spreiden om in evenwicht te blijven.

4. Ontspan

Deze tip is essentieel. Ja, jezelf ontspannen is moeilijk als je met bibberende knieën vooruit gaat. Maar een stijf lichaam bemoeilijkt het schaatsen enorm. Ontspan je rug en nek dus en houd je schouders en armen losjes langs je lichaam. Scheelt 's avonds meteen flink wat spierpijn.

5. Het is geen wedstrijd

Dus geniet vooral van je middag of ochtend op het ijs. Bovendien: op snel tempo korte slagen maken, werkt eigenlijk helemaal niet. Je schaatst veel efficiënter door langere slagen te maken en je met kracht af te zetten.

6. Stoppen

Voor velen is dit een heikel punt. Stoppen en afremmen moet je dan ook leren. Verminder in ieder geval alvast vaart door op tijd te stoppen met je slagen. Helemaal tot stilstand kom je door je knieën langzaam naar binnen te draaien en je hakken voorzichtig naar buiten. Niet vallen? Let er dan zeker op dit punt op dat je knieën gebogen zijn en je je gewicht goed verdeeld hebt.

7. Voorkom blessures

Want daar zit niemand op te wachten. Merk je dat je moe wordt? Neem dan even pauze. De meeste ongelukken ontstaan door vermoeidheid. Schaats ook geen kilometers aaneen als je dit normaal nooit doet.

En leer vallen, bijvoorbeeld met deze tips van topjudoka Roy Meyer uit Breda. ,,Als je valt, reageer je vaak vanuit instinct. Je zet je handen op de grond om de val te breken. Maar daarmee blesseer je juist de polsen en ellebogen. Je moet het instinct veranderen.”