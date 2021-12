Met een fijn gevoel het jaar afsluiten: deze Brabanders deden in 2021 iets bijzonders voor een ander

JaaroverzichtZeg nu zelf: er is toch niets fijner dan een goede portie feelgood om het jaar af te sluiten? Een aantal Brabanders zorgde voor een positieve noot in 2021. Daarom is het nu een mooi moment om een aantal van deze provinciegenoten nogmaals in het zonnetje te zetten.

Fikret en Ilker hielpen zwangere vrouw ontsnappen uit brandende auto

Een echte heldendaad: mede dankzij Fikret Baris en zijn zoon Ilker kon een zwangere vrouw uit een brandende auto komen. Dit alles gebeurde in april in Veghel. ,,Ik was aan het hobbyen op een weitje vlak bij de A50, ik houd daar kalkoenen, kippen en duiven", vertelde Fikret later. ,,Ik zag grote wolken stof en rook, een omgereden lantaarnpaal en een auto die in de sloot was beland. Ik zag nog net de laatste tuimeling.”

Juul sprong in het kanaal om ree op het droge te halen

Ook dieren moeten af en toe worden gered. Juul Geurts zag in augustus een ree in het kanaal van Helmond ,,De ree gaat het niet redden, zag ik. Die kan er nergens uit. Daarvoor zijn de randen te hoog", vertelde hij. In z'n onderbroek sprong Juul in het water om de ree naar de kant te halen. Dat ging niet zonder slag of stoot: het dier verzette zich en gaf Juul een schop in zijn edele delen.

Daisy redde een man uit het water

Nog zo'n fantastische actie. Daisy Rasmussen (33) redde een 71-jarige bestuurder van een scootmobiel uit de Zuidhaven in Zevenbergen. Daisy zag de man te water gaan en twijfelde geen seconde: ze kwam direct in actie. ,,Ik heb een noodstop gemaakt en ben de auto uit geracet. Mijn jas en schoenen uit en mijn sjaal af gedaan. Ik sprong over de reling en maakte een snoekduik.” Later kreeg Daisy een bos bloemen van de burgemeester.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Zuidhaven in Zevenbergen. Inzet: Daisy Rasmussen. © MaRicMedia / Christian Traets

Sharon haalde 68 gedumpte hanen naar haar asiel

De 25-jarige Sharon van Offeren kwam met een heldendaad van heel andere orde in het nieuws. Ze haalde begin dit jaar 68 hanen, die waren gedumpt in een recreatiegebied, naar haar asiel in Schaijk. ,,We hebben er gewoon nog de ruimte voor dus we doen het. We kunnen die hanen daar niet aan hun lot overlaten, zeker niet nu het zo koud wordt.’’

Collega's van Jeroen hielden inzameling voor rolstoelbus voor Jari

In 2018 werd bij de nu 9-jarige Jari, het zoontje van Jeroen Gorissen uit Zevenbergen, de diagnose Duchenne Spierdystrofie gesteld waardoor de familie te maken krijgt met verschillende uitdagingen. Een van die uitdagingen was het vervoer. De collega's van Jeroen startten een aantal maanden geleden een inzamelingsactie waarmee het gezin een heel eind op weg werd geholpen met de aanschaf van een rolstoelbus.

Ans en Charles regelen gratis speelgoed voor gezinnen

Ans van den Broek en Charles Engelen kregen dit jaar de bijzondere eretitel Brabanders van het Jaar 2021. Samen runnen ze het Pompidom SpeelGOED in Deurne: een winkel waar gezinnen die weinig te besteden hebben gratis speelgoed uit mogen zoeken. Want, zo vinden ze, ieder kind verdient een cadeautje. Hun reactie op de titel? ,,Het is onverwacht, we zijn heel erg blij en gaan nu een feestje vieren. En daarna weer doooooorrrrrr!”

Betty stopte haar minibieb vol sinterklaascadeaus

In diezelfde categorie: de minibieb van Betty Heijmans in Son en Breugel. Normaal gesproken staan er boeken in de kast, maar in aanloop naar pakjesavond gooide Betty het over een andere boeg. Ze zorgde ervoor dat haar minibieb vol kwam met sinterklaascadeaus voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. ,,Iedereen is welkom om er iets uit te halen, om wat te ruilen of om er wat in te zetten. We krijgen enorm veel positieve reacties.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De 'sinterklaascadeautjeskast' van Betty Heijmans in Son en Breugel. © Kees Martens/DCI Media

Fotograaf vindt vermiste man (83) in drassig buitengebied

BD-fotograaf Bart Meesters vond halverwege december een vermiste 83-jarige man in het buitengebied van Helvoirt. De doorweekte man lag al uren in het bos en kon niet zelfstandig opstaan. Toevallig hoorde de fotograaf hem roepen in de verte, nadat hij zelf vast was komen te zitten met zijn auto. Samen met collega Gerben van der Bruggen zorgde Bart ervoor dat de man kon worden bevrijd.

Udense jongeren redden het leven van Ivar

De Udense vrienden Ivar Coppens, Robbe Thomassen, Kaylee Dekkers, Kyra Vertogen en Mikael Yuksel speelden op een dag in mei een spel dat iets van verstoppertje wegheeft. Na een tijdje slaat het noodlot toe: Ivar blijft roerloos in het gras liggen en trekt blauw weg. De hulpdiensten worden ingeschakeld en Kaylee begint met reanimeren. Ivar wordt daarna een aantal dagen in kunstmatige coma gehouden en moet weken in het ziekenhuis blijven. De vriendengroep kreeg later een oorkonde van de burgemeester voor hun snelle handelen.

Wildvreemden doneren 84.500 euro voor opgelichte Ad

De lijst van ‘helden’ in dit verhaal is ontzettend lang: duizenden wildvreemden doneerden geld voor Ad Wagemakers uit Oudenbosch, die zijn verhaal deed in het tv-programma Zeeman Confronteert. Ad was voor 118.000 euro opgelicht door een louche aannemer nadat zijn huis was afgebrand. Zijn zus zette een aantal weken geleden een inzamelingsactie op en haalde daarmee al 84.500 euro op.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.