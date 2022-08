Met een oude DAF-bus van Helmond naar Portugal: ‘We komen alleen nog terug voor familiebezoek’

Dode in Maas is de van een speedboot gevallen Rik van Vught uit Sint-Michiels­ges­tel

DEN BOSCH - Het lichaam dat donderdag na een uitgebreide zoektocht in de Maas is gevonden is dat van de 22-jarige Rik van Vught uit Sint-Michielsgestel. Hij viel een dag eerder door nog onbekende oorzaak van een speedboot en kwam niet meer boven water.

5 augustus