Met festival wil Lars 'zijn’ Lieshout en lokale muzikanten op de kaart zetten

Meer dan zeventig biggetjes komen om in Deurne: stalen onderleg­ger onder rooster bezwijkt

DEURNE - Het ongeluk op een boerderij in Deurne dat donderdag 73 biggetjes fataal werd, was te wijten aan het bezwijken van stalen onderleggers onder een rooster. Hierdoor vielen honderd biggetjes in een gierput.