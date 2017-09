Met lege handen in de Biesbosch: Elma kreeg nooit compensatie voor de sloop van haar familiehuis

DRIMMELEN - Haar geliefde familiehuis in de Biesbosch moest wijken voor het project Zuiderklip. Tien jaar later wacht Elma Gussenhoven nog altijd op compensatie en erkenning. ,,De overheid kan ongestraft doen wat ze wil.''

Ze is versmolten met de Biesbosch. Kent elke kreek, zwemt in het Gatje van den Dikke. Elma Gussenhoven maakt foto's van de bever, de wespendief, het ijsvogeltje, vanaf haar bootje de Victoria.

Dat bootje is haar tweede huis geworden, nadat ze tien jaar geleden jaar uit haar vakantiewoning in de Biesbosch werd 'weggepest'. 'Victoria', heette dat statige huis in de polder Turfzakken, Latijn voor 'overwinning'.

Onderspit

Hoe wrang is die naam, als je bedenkt dat Gussenhoven als burger het onderspit zou delven tegen een machtige overheid. Dat het familiehuis Victoriahoeve, waar ze sinds 1970 elk vrij uurtje doorbracht, zou worden platgewalst. Opgeofferd voor het waterbergingsproject Zuiderklip.

De dijken zouden worden doorgestoken; haar huis stond in de weg. Gussenhoven moest opboksen tegen die 'huuropzegging wegens landsbelang' en wilde onderzoek naar de milieugevolgen van het binnenstromen van wellicht vervuild Maaswater in de polder. Ze had succes: de Raad van State gaf haar gelijk. Er moest inderdaad onderzoek komen naar de milieugevolgen.

Het bleek een pyrrusoverwinning. Want even daarvoor al sloopte de Dienst Landelijk Gebied haar woning. Gussenhoven wint op papier, maar verliest in de praktijk.

Volledig scherm De Victoriahoeve voor de sloop. © Marja Klein Obbink

Ongestraft

,,Op 1 september 2007 moest ik eruit en op 5 september ging de bulldozer erin'', blikt Gussenhoven terug op haar zeven jaar durende strijd tegen de overheid. ,,Daar sta je dan, als fatsoenlijke burger en klokkenluider. Je huis is weg en de dijken zijn doorgestoken. De overheid wordt niet gestraft.''

Compensatie, die toegezegd was, heeft Gussenhoven nooit gehad. Het huis dat Staatsbosbeheer haar aanbood was te duur. Het arbeidershuisje dat ze wilde hebben kreeg ze niet. Excuses evenmin. Ministers zwegen. Een brief aan Balkenende bleef een half jaar onbeantwoord.

Het toenmalige districtshoofd van Staatsbosbeheer, Toon Loonen, geeft tien jaar later niet thuis. Kort na de Zuiderklip-affaire vertrok hij naar Natuurmonumenten. ,,Ik ga hier niets meer over zeggen'', zegt hij over de telefoon.

En het project zelf? De Zuiderklip is mooi geworden, geven de vroegere strijdmakkers van Gussenhoven, de Madese Natuur Vrienden (MNV), toe. Met een kanttekening: ,,Het is veel moois van hetzelfde'', vindt Clemens de Witte. ,,Hetzelfde water, dezelfde vogels en planten. Als het binnendijks was gebeurd, was er kwelwater gekomen en dan je een andere biotoop gehad. Zoals in de Noordwaard, waar ze polders niet in één keer hebben laten overstromen.''

Aanfluiting

Cor Huijgens van de MNV vindt de Zuiderklip een aanwinst voor het Nationaal Park. ,,In relatie met de ontwikkelingen in de Noordwaard heeft het gehele gebied een stevige natuurbasis gekregen. De zeearenden en visarenden hebben dat al weten te waarderen.''

Quote Wat ik geleerd heb is dat de overheid niet netjes is als het om burgers gaat. Elma Gussenhoven Maar Elma Gussenhoven staat tien jaar na dato nog steeds met lege handen. Huijgens: ,,Het zou genereus zijn om voor haar alsnog een compensatie te vinden. Als we zien hoe het met compensatie in de Noordwaard is verlopen, is het een aanfluiting voor de overheid hoe de Zuiderklip is afgehandeld.''

De sloop van de Victoria voelde voor Gussenhoven alsof ze haar identiteit was kwijtgeraakt. Ze had geen eigen stekkie meer. Vorige maand vierde ze haar verjaardag op een woonboot in de Biesbosch met vrienden. Ze verbaast zich nergens meer over, zegt ze. ,,Wat ik geleerd heb is dat de overheid niet netjes is als het om burgers gaat. Kijk maar naar de strijd van de Groningers tegen de NAM. Als ik door rood licht rijd krijg ik een prent. Als de overheid dat doet, mag ze ongestraft doorgaan.''