Met pijl en boog wordt de volgende generatie warm gemaakt voor Gilde St. Lambertus

Drie pijlen heeft Misja (6) afgeschoten op de schietschijf. Hij heeft nul punten gescoord maar schuift lachend weer achterin de rij aan, wachtend op zijn volgende beurt. Hij heeft goede hoop dat het zometeen beter zal gaan. „Want ik kan wel schieten. Ik ben vorig jaar prins geworden bij het jeugdschieten. De grote medaille die ik kreeg heb ik opgegeten, die was van chocolade.”

Piet van Velthoven is in 2018 gestart met het jeugdgilde van St. Lambertus. Toen hij een jaar later overleed, heeft Mieke van Erp het initiatief van Van Velthoven voortgezet, samen met Loes van Hout, Susan Geelen, Marly van den Boomen en Rinie van de Voort. Ze streven hetzelfde doel na dat Van Velthoven voor ogen: een toekomst voor de 125-jarige schutterij. „We zijn bezig met het opzetten van een jeugdprogramma”, legt Van Erp uit. „Daarin is aandacht voor de gildeonderdelen bazuinblazen, trommelen, vendelzwaaien en natuurlijk schieten. Dat laatste doen kinderen met een onschuldige pijl en boog.”

Pijl met zuignap

De vijfjarige Lotte heeft zojuist met de ‘kinderboog’ geschoten. De pijl met zuignap landde midden in de roos. Het verlegen schuttertje laat via haar moeder weten dat ze schieten erg leuk vindt. De volgende die het mag proberen is Stijn (7). „Ik heb nog nooit gewonnen. Misschien vandaag.” Zijn drie pijlen landen in de buurt van de roos, maar winst zit er ook vandaag niet in. Ook de pijlen van Kai (5) zitten niet ver uit de richting, tot zijn eigen tevredenheid. „Ik heb al vaker geschoten maar zo dicht zat ik nog niet bij de roos.”

Tijdens de komende Gildedagen van St Lambertus in juli wordt het jeugdgilde in vol ornaat gepresenteerd. „Onze jeugdleden lopen dan mee de in de optocht door Someren-Eind met alle deelnemende gildes. Met aangepaste kleinere gildetrommen en gildevlaggen én een heus uniform. Ze dragen niet hetzelfde pak als de directieleden maar wel dezelfde kleur”, zegt Van Hout.

Risico op verloop

Zo hoopt het gilde dat ouders geïnteresseerd raken en met hun kinderen een bezoek brengen aan het clubhuis van St. Lambertus. „Nu nog zijn de meeste van onze dertien jeugdleden kinderen van leden van ons gilde. Mogelijk komt daar verandering in na de gildedagen.”

Quote Als die kinderen de puberleef­tijd bereiken, is de kans groot dat ze voor een andee

Maarten Jansen van Kring Peelland is tevreden over het jeugdplan van Gilde St. Lambertus, maar tegelijkertijd kritisch. „Als die kinderen de pubertijdleeftijd bereiken, is de kans groot dat ze voor een andere hobby kiezen. Dan is al het jeugdwerk voor niets geweest. Bij Gilde St. Joris in Someren zijn onlangs een aantal 25-jarigen lid geworden. Op die leeftijd is het risico op verloop veel kleiner. Maar zowel in Someren als in Someren-Eind zijn de gildes goed bezig met de jeugd. Hun doel is om de vergrijzing van de gildes in Kring Peelland tegen te gaan.”

Op het schietterrein gaat Lotte aan de leiding in haar leeftijdsklasse. Over twee weken staat de volgende ronde schieten voor de jeugd op het programma bij Gilde St. Lambertus. Dan kunnen Stijn, Misja, Kai, Lotte en de andere kleine schutters een nieuwe poging wagen om de roos te raken.