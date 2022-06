Met stoere camper uit Katwijk op pad naar avontuurlijke oorden

Leegloop bij HC Tilburg: ook topaanval­ler Maico Casella weg

Van de vijf buitenlandse spelers die bij HC Tilburg onder contract staan, is er nog één over: José Leandro Tolini. Zijn toekomst is nog ongewis. Maar ook Maico Casella maakt bekend de deur van de Oude Warande achter zich dicht te trekken. Hij speelde één seizoen in Tilburg.

15 juni