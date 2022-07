Met vier auto’s achter Brabantse uitkeringsfraudeur aan: ‘Shit, waar is hij nu gebleven?’

Waarom de Lamborghi­ni van deze Brabantse miljonair crashte blijft een mysterie: 'Ik word als crimineel weggezet’

Het is ruim drie maanden na de heftige crash van een peperdure Lamborghini sportwagen op de A28 bij Rouveen nog steeds niet duidelijk of de chauffeur te hard heeft gereden. Volgens de politie vragen dit soort onderzoeken tijd, ‘maar zitten we nu in de afrondende fase’. De Lambo-eigenaar zelf heeft er al lang een punt achter gezet: ,,We gaan nooit weten wat er precies is gebeurd.’’

8 juli