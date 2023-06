Met zijn 91 jaren zingt Toon nog graag maar dan wel thuis, in het koor gaat niet meer

Met video + update Bijna vijftig gedumpte vaten gevonden in Belgisch bosgebied, vlak over de grens bij Budel

BUDEL - Onbekenden hebben vrijdagochtend in een bosgebied bij Budel bijna vijftig grote en kleine plastic vaten gedumpt. Vermoedelijk bevat een aantal van de vaten drugsafval. Ze werden gevonden aan de Bergbosweg. Na verder onderzoek blijken de tonnen net over de grens in België achter te zijn gelaten.