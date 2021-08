Metershoog Michael Jackson-beeld wacht al twee jaar op nieuwe plek: ‘Ik hoop dat iemand het aandurft’

Video Wereldbe­roemd Michael Jack­son-standbeeld bij McDonald's Best na ruim 20 jaar weggehaald

2 april BEST - McDonald’s Nederland heeft dinsdag in alle vroegte het ‪wereldberoemde Michael Jackson‬-standbeeld bij het restaurant in Best weggehaald. Dat heeft een woordvoerder van de fastfoodketen aan het Eindhovens Dagblad bevestigd. In eerste instantie peinsde franchisenemer Peter van Gelder er niet over om het beeld weg te laten halen, maar na overleg met Mc Donald's Nederland is toch anders besloten.