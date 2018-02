MH17-nabestaande Anton Kotte bekeek de laatste beelden van zijn familie: 'Daar liep de kleine Remco voorop, knuffel in zijn hand'

Daar liepen ze, op Schiphol, bij de incheckbalie van vlucht MH17 naar Kuala Lumpur, 17 juli 2014. Oscar Kotte (43), Miranda Kotte-Smolders (42) en hun zoontje Remco (6), uit Eindhoven. ,,Prachtig om te zien", zegt Anton Kotte, vader van Oscar, opa van Remco. ,,Die kleine voorop, met een knuffel in zijn hand. Zwaaiend. 'Ik ga op vakantie'."

Schuldvraag

Anton Kotte uit Eindhoven is blij dat hij de beelden heeft bekeken, blij dat ze ter beschikking zijn gesteld aan de nabestaanden van rampvlucht MH17, waarbij hij zijn zoon, schoondochter en kleinzoon verloor. Aanvankelijk hoefde het van hem niet zo. Zijn eerste reactie nadat bekend werd dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de opnames zou vrijgeven: Wat moeten we ermee? ,,We hebben al zo veel aandenkens. Er zijn andere dingen die onze geliefden veel dichterbij brengen dan deze opnames. De schuldvraag blijft voor mij de kern: waarom kon het toestel boven Oekraïne vliegen en door wie is het neergehaald? Daarover zou het moeten gaan", zei Kotte in juni vorig jaar.

Quote Ik vond het buddywerk heel bijzonder en mooi om te doen, eerlijk gezegd Anton Kotte

Prachtig

Inmiddels is er veel gebeurd. Kotte, die sprak op de nationale herdenking in de RAI en daar indruk maakte, werd door het Openbaar Ministerie gevraagd naar een proefsessie met de Schiphol-beelden te komen kijken. Hij besloot op de uitnodiging in te gaan en werd - hoe vreemd dat misschien ook mag klinken - positief verrast. ,,Ik vond de beelden van die drie van ons prachtig. Ze liepen recht op de camera af. We zagen onmiddellijk dat Oscar zijn horloge om had. Dat waren we kwijt. Wat we ook zagen: Daar liep die kleine met zijn rugzak met zijn naam erop: Remco. De politie heeft die rugzak onbeschadigd bij ons thuis afgeleverd. Zijn potloden, auto's, knuffeltjes, leesboekjes zaten er nog in. De rugzak heeft kennelijk een zachte landing gemaakt. We zijn ontzettend blij dat we hem weer hebben."

Buddy

Na de proefsessie met de Schiphol-beelden besloot Kotte zich verder te verbinden aan het project. Bij een mediabedrijf konden nabestaanden naar de door het Openbaar Ministerie geselecteerde opnames komen kijken. Kotte was er vaak bij, om als een soort buddy voor andere nabestaanden te fungeren. Iedere sessie duurde drie uur, steeds met vier families tegelijk. Voor de overgrote meerderheid is dit proces waardevol en succesvol verlopen, stelt Kotte. ,,Zelf kwam ik de eerste dag wat gespannen binnen. Je vraagt je af wat je eigenlijk van die 17de juli nog weet. Dat is niet zo veel. Van die kleine wisten we dat hij crocs aan had. En van Oscar dat hij een oranje shirt droeg. Als je dan gaat zoeken, blijken er heel veel mensen met een oranje shirt rond te lopen."

Herkansing