Milieuclubs: ‘Brabant moet handel in stikstofruimte stopzetten’

Tommy werd doodgescho­ten om een zakje wiet: eis van 14 jaar cel na mislukte drugsdeal in Boxmeer

7 april DEN BOSCH/BOXMEER - Een 20-jarige man uit Vortum-Mullem schoot op 2 september 2020 met een semiautomatisch wapen Tommy Reijnen op minder dan één meter afstand drie kogels in de rug, na een mislukte drugsdeal in de Leeuwerik in Boxmeer. Hij maakte zich daarmee schuldig aan het ‘opzettelijk doden’ van dit 29-jarige slachtoffer, stelde officier van justitie S. Kierkels in Den Bosch. Ze eiste een celstraf van 14 jaar.